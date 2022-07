POL-LB: Asperg: 17-Jährige vermisst

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr in Rutesheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat in diesem Zeitraum einen am Fahrbahnrand der Straße "Grenzrain" geparkten Skoda beschädigt. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund ...

