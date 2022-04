POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Übergriff im Steindammpark

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag vergangener Woche (14.04.2022) ist es in der Heinestraße in Wedel zum Diebstahl mehrerer Antennen von Pkw in einer Tiefgarage gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entwendeten Unbekannte zwischen 09:30 und 18:45 Uhr die Antennen von mehreren Pkw, die in einer Tiefgarage an der Hausnummer 24 abgestellt waren. Insgesamt waren 24 Fahrzeuge betroffen. Das Polizeirevier Wedel ...

mehr