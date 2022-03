Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Feldes in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 23. März 2022, kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Brand eines Feldes in dem "Westerburger Weg" in Großenkneten.

Ein 67-Jähriger zündete zuvor auf einem Privatgrundstück einen Pappkarton an, um diesen nach eigenen Angaben zu entsorgen. Die Flammen griffen daraufhin auf ein angrenzendes, trockenes Feld über, sodass dieses auf einer Fläche von circa 100x50 Meter brannte.

Die Freiwilligen Feuerwehren Huntlosen und Sandhatten löschten den Brand. Auf dem Feld entstand geringer Sachschaden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell