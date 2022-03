Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Großenkneten +++ Motorradfahrer schwer verletzt +++ Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 23. März 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Amelhauser Straße in Großenkneten schwer verletzt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer die Amelhauser Straße in Richtung Huntlosen und setzte trotz vorhandenen Gegenverkehrs zum Überholen an, sodass ein entgegenkommender, 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten stark abbremsen musste. Ein hinter dem Pkw-Fahrer befindlicher, 22-jähriger Motorradfahrer aus Berne konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Der 22-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem weißen Motorrad im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen die Person wurden Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Wildeshausen sucht im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer geben können. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 04431/941-0 entgegengenommen.

