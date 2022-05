Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt: Autodiebstahl; Zeugen gesucht

Plankstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein neuwertiger VW Passat Variant mit dem Kennzeichen, BB-PI 144, gestohlen, der vor dem Anwesen Nr. 34 in der Karl-Theodor-Straße geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 50.000.- Euro. Ob der Diebstahl dieses Fahrzeuges im Zusammenhang mit einem Pkw-Diebstahl in derselben Nacht in Sinsheim-Steinsfurt steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwas über den Diebstahl wissen und oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

