Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wildschwein touchiert Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden kollidierte ein 81-jähriger Fahrradfahrer aus Marl mit einem Wildschwein. Der Zweiradfahrer war um 06.30 Uhr auf der Plaggenbrauckstraße in Richtung Forststraße unterwegs. In Höhe der Autobahnbrücke querte dann plötzlich das Wildschwein die Straße und streifte das Fahrrad des 81-Jährigen, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die von Rettungskräften vor Ort behandelt wurden. Das Wildschwein rannte in Richtung Mühlenbach davon. Allem Anschein nach war es nicht verletzt.

