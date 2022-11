Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schaden in Höhe von 10.000 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht auf Sonntag in Neuenstadt am Kocher. Zwischen 21 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montag streifte der oder die unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen in der Züttlinger Straße abgestellten BMW. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Weinsberg: Fahrrad vor Schule gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Ein vor einem Weinsberger Gymnasium abgestelltes Fahrrad entwendeten Unbekannte am Montagnachmittag. Zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr knackten die Täter wohl das Schloss des Fahrrads und entwendeten dieses von dem Fahrradständer der Schule in der Roßäckerstraße. Das Zweirad der Marke Pegasus Solero war dunkelblau mit einem Rahmenschloss. Das Polizeirevier Weinsberg ermittelt nun, wer das Fahrrad gestohlen hat. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Obersulm: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall - 10-Jähriger bleibt unverletzt

Unverletzt blieb ein 10-Jähriger der am Sonntagnachmittag auf seinem Fahrrad von einem Auto in Obersulm zu Fall gebracht wurde. Bei "grün" überquerte der Fahrradfahrer die Löwensteiner Straße, als er von einem VW Touran touchiert wurde. Der 23-jährige Fahrer des VW hatte an der roten Ampel gehalten. Eine hinter ihm fahrende 36-Jährige war mit ihrem Hyundai i40 wohl aufgrund Unachtsamkeit auf diesen aufgefahren. Hierdurch wurde der Touran auf den Fußgängerüberweg geschoben und erfasste das Kind. Der 23-jährige VW-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Rappenau: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen 23-jährigen Fußgänger fuhr eine unbekannte Person am Montagmorgen in Bad Rappenau an und flüchtete von der Unfallstelle. Der 23-Jährige überquerte gegen 9.30 Uhr die Blumenstraße auf dem Radweg an der Einmündung in die Raiffeisenstraße. Als er sich mittig auf der Straße befand bog das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein silberner Mercedes der C- oder E-Klasse, von der Blumenstraße in die Raiffeisenstraße ab und fuhr dem Passanten über den Fuß. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Anstatt anzuhalten setzte der oder die Unbekannte seine oder ihre Fahrt fort. Das Polizeirevier Eppingen sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug oder den Fahrer oder die Fahrerin geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Frontalzusammenstoß zwischen LKW und PKW - Autofahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 32-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag in Heilbronn. Beim Abbiegen schlug ein 47-Jähriger mit seinem LKW beim Abbiegen der Grundäckerstraße in die Alexander-Baumann-Straße wohl einen zu großen Bogen. Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden VW Polo des 32-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Polo-Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Obersulm: Von Scheppach nach Willsbach - Zeugen gesucht

Nach einer wohl unsicheren Fahrt einer 82-Jährigen am Sonntagnachmittag von Bretzfeld-Scheppach nach Obersulm-Willsbach sucht das Polizeirevier Weinsberg nach Zeugen. Die Frau war zwischen 14.45 Uhr und 15.10 Uhr über die Landstraße 1035 in Richtung Eschenau über Affaltrach gefahren. Zeugen berichteten, dass die Frau mit ihrem Subaru mehrfach in den Gegenverkehr geriet und entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Außerdem soll die Seniorin einen Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung befahren haben. Auch ein Zeuge, der an der Scheibe des Subaru klopfte, konnte die Frau nicht zum Anhalten bewegen. Das Polizeirevier Weinsberg ermittelt und sucht Zeugen, besonders Autofahrer und Autofahrerinnen, die dem Subaru ausweichen mussten und bittet diese sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

A81/Möckmühl: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Sonntagmittag verunfallte eine 64-Jährige mit einem Skoda Fabia auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart bei Möckmühl. Zwischen den Ansschlussstellen Osterburken und Möckmühl kam das Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr in die angrenzende Böschung. In der Folge hielt ein weiteres Fahrzeug, die Frau tauschte mit dem Fahrer die Plätze und setzte die Fahrt mit dem zweiten Auto fort, dabei verließ sie die Autobahn über die Anschlussstelle Möckmühl entgegen der Fahrtrichtung. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge mussten laut Zeugen ausweichen um einen Unfall zu verhindern. Die Fahrer oder Fahrerinnen der Fahrzeuge, sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich utner der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell