Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Radfahrerin biegt ab

Kollision mit Auto

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 53 Jahre alte Radfahrerin am Montag in Schöppingen zugezogen. Die Radfahrerin war gegen 11.00 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Krümmlingsweg unterwegs, um dann nach links in die Straße Am Isinglau abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Wagen einer 63-jährigen Schöppingerin zusammen, als diese gerade überholte. Die 53-Jährige stürze auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell