Gronau (ots) - Einen schwarzen BMW sowie einen grauen Mini haben Unbekannte in Gronau beziehungsweise in Epe beschädigt. Der dunkle 1er stand auf der der Straße Auf der Sunhaar, als die Täter am Montag zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr einen tiefen Kratzer in den Lack ritzten. Den Lack des englischen Kleinwagens zerkratzten Vandalen auf einem Parkplatz am Brechter Weg, als er am Samstag zwischen 16.00 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, dort geparkt war. Die Kripo Gronau erbittet ...

