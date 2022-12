Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Greven (ots)

Am Dienstagvormittag (20.12.) befuhr gegen 10.30 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Laer mit seinem VW Lupo die Altenberger Straße (K 50) von Altenberge in Richtung Greven. Im Bereich der langgezogenen Linkskurve nach der Einmündung Am Vosskotten kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 50 in beide Richtungen gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch Spezialisten aus Münster unterstützt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

