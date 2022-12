Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnung

Hörstel (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (20.12.22) tagsüber in eine Wohnung eines Wohnhauses eingestiegen. Das Haus liegt am Ende einer Sackgasse an der Lortzingstraße in Riesenbeck. Ersten Erkenntnissen zufolge öffnete der Täter in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 18.30 Uhr im Erdgeschoss ein auf Kipp stehendes Fenster. In der Wohnung durchsuchte er die Räume nach Diebesgut und durchwühlte zahlreiche Schubladen und Schränke. Er entwendete eine Geldkassette mit Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

