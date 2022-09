Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom Wochenende

Bendorf (ots)

Verkehrsunfallflucht:

Die Geschädigte stellte ihren schwarzen PKW Peugeot 208 am 09.09.22 Uhr, gg. 10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Urbar am Fahrbahnrand ab. Als sie gg. 23 Uhr zurückkehrte, stellte sie an der linken Fahrzeugfront einen Unfallschaden fest, der beim Ausparken passiert sein dürfte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell