Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus leerstehendem ehemaligen Bauernhaus

Löf (ots)

In der vergangenen Woche stiegen Personen wohl über eine Mauer in den Hinterhof eines leerstehenden ehemaligen Bauernhauses. In der Folge betraten sie alle Gebäudeteile vmtl. aus Neugier oder auf der Suche nach brauchbarem Gut. Dabei wurden Getränkedosen sowie eine Taschenlampe entwendet. Es wird vermutet, dass es sich bei den Eindringlingen um Kinder/Jugendliche aus der näheren Umgebung handelt. Der derzeitige Eigentümer, der das Anwesen von der Gemeinde erwarb, um es zu renovieren, sorgt sich auch um die Eindringlinge, da einige Gebäudeteile baufällig seien. Hinweise an die Polizei in Brodenbach

