POL-PDKO: 2 Kitten in Biotonne entsorgt - Zeugen gesucht

Boppard ST Buchholz (ots)

Am Vormittag des 09.09.2022 fand ein Zeuge zwei neugeborene Kitten, die in einer Biotonne am Friedhof in Boppard ST Buchholz entsorgt wurden. Die beiden Kitten konnten lebend gesichert und einer Pflegestelle der Tierhilfe Rhein-Hunsrück e.V. übergeben werden. Anhand der Auffindesituation der Tiere, die Nabelschnüre befanden sich noch an den Kitten, Augen geschlossen, wird davon ausgegangen, dass die beiden Tiere maximal wenige Tage alt sind. Gibt es Zeugen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entsorgung der beiden Neugeborenen am Friedhof Beobachtungen gemacht haben? Ist evtl. eine tragende oder frisch gebärende Katze in der Ortschaft Buchholz bekannt, deren Kitten "verstorben" oder auf andere Weise abhandengekommen sind?

Die Polizei Boppard nimmt unter 06742 809-0 dankbar jeden Hinweis entgegen.

