Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Oberwesel (ots)

Am Samstag, dem 10.09.2022, kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich der K93 zwischen Niederburg und Oberwesel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen beschädigt worden sind. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle und befuhr anschließend mutmaßlich die K93 weiter in Richtung Oberwesel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Mercedes SUV handeln, der an der Fahrzeugfront rechtsseitig beschädigt worden ist. In Oberwesel fand zu diesem Zeitpunkt das Feuerwerk zur "Nacht der 1000 Feuer" statt. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die einen PKW mit entsprechender Beschädigung gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742/809-0 zu melden.

