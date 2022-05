Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen mit Radler kollidiert

Kaiserslautern (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Sonntag in der Zollamtstraße einen Fahrradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam die 24-jährige Frau gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw aus dem Kreisverkehr, fuhr in Richtung Trippstadter Straße und wollte in Höhe des Parkhauses am Bahnhof nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin aber den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 71-jährige Radler Verletzungen zuzog. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht; sein Fahrrad wurde sichergestellt. |cri

