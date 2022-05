POL-PPWP: Spielautomat in Kneipe geknackt

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Wochenende am Rittersberg an einem Motorrad zu schaffen gemacht. Wie der Besitzer am Sonntag bei der Polizei anzeigte, wurde der an der Maschine befestigte Koffer aufgebrochen und daraus sowohl ein Navi-Gerät als auch ein Motorradhelm, eine Regenhose sowie Werkzeug gestohlen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 17 und 21 ...

