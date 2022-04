Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf dem Marktkauf Parkplatz in Einbeck

Einbeck (ots)

(Wü) Am Samstag Mittag erfasste eine 62-jährige Fahrzeugführerin beim Rangieren auf dem Marktkauf Parkplatz in Einbeck eine 51-jährige Fußgängerin, die gerade einen Einkaufswagen zum Eingangsbereich des Geschäfts schob und dem Fahrzeug eigentlich Platz machen wollte. Die Fußgängerin wurde am linken Unterarm leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt, das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde leicht beschädigt.

