Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter schießt auf Brieftauben und verletzt dabei eine Taube schwer

Einbeck (ots)

(Wü) Am Freitag Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, hatte ein Taubenbesitzer in Dassel-Hoppensen seine Brieftauben zum Säubern des Taubenschlags hinausgelassen. Die Brieftauben haben sich dann auf der Straße vor dem Wohnhaus aufgehalten, bis sie plötzlich aufgeschreckt auseinander flogen. Eine der Brieftauben konnte nicht mehr fliegen und lief verletzt herum. Der Tierhalter versorgte seine Taube sofort und stellte dabei einen frischen Durchschuss fest. Er versorgte die Wunde und erstatte einen Tag später Anzeige bei der Polizei Einbeck aufgrund des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Der Brieftaubenhalter hofft nun inständig, dass seine Taube die Verletzung überlebt. Um Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten. Wer hat möglicherweise Schüsse gehört und lokalisiert oder andere damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht? Bitte wenden Sie sich an die Polizei in Dassel unter 05564-999100.

