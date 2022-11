Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend in der Mainzer Straße ereignet haben muss. Eine 38-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie gegen 18:10 mit ihrem grauen Land Rover auf der mittleren Fahrspur stadteinwärts unterwegs war. An der Kreuzung zur Donnersbergstraße musste sie an der Ampel anhalten. Auf der linken Spur neben ihr hielt ebenfalls ein Fahrzeug. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide Pkws an. Dabei scherte der unbekannte Fahrer nach rechts aus und touchierte den Land Rover am hinteren Kotflügel. Der Verursacher fuhr weiter in die Donnersbergstraße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369 - 2150 gern entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell