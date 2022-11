Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfahrzeug gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend stieß ein 29-jähriger Autofahrer beim Ausparken von einem Parkplatz in der Nähe der Gartenschau gegen ein geparktes Auto. Erst später bemerkte er den Unfall und meldete sich bei der Polizei. Als die Polizeibeamten mit dem Unfallverursacher in der Straße "An der Kalause" nach dem beschädigten Fahrzeug suchten, war dieses bereits weggefahren. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Autos: Wer am 20. November zwischen 19 und 20 Uhr "An der Kalause" sein Auto geparkt hat und später hieran einen Schaden feststellte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Nach dem Gesetz hätte er an der Unfallstelle warten müssen. Obwohl er den Unfall im Nachgang der Polizei meldete, sind nun Ermittlungen gegen ihn zu führen. Die Polizei appelliert deshalb: Bleiben Sie nach einem Unfall unbedingt vor Ort. Sichern Sie die Unfallstelle gegebenenfalls ab. Ist der andere Unfallbeteiligte nicht ausfindig zu machen, rufen Sie die Polizei an. |cjh

