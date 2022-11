POL-PPWP: Gezielte Kontrollen in der Innenstadt

Rodenbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen in Rodenbach im Bereich Am Fürstengrab/Im Heidefeld geben können. Am 19.11.2022 kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Täter hebelten in allen Fällen Zugangstüren im rückwärtigen Bereich der Häuser auf. Nach ersten Feststellungen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die ...

