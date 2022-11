Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Metallbaufirma - Zeuge gesucht -

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnacht, gegen 03:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Metallbaufirma in der Weilerbacher Straße in Kaiserslautern verschafft. Zunächst überwanden sie die Grundstücksumfriedung und manipulierten am Sicherheitssystem der Firma. Noch bevor sie etwas entwenden konnten, ließen sie aus ungeklärten Gründen von der weiteren Tatausführung ab.

Wer hat am Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Industriegebietes KL-Einsiedlerhof gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell