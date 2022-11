Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rot-weißer Sattelschlepper gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines rot-weißen Sattelschleppers, der am Donnerstagnachmittag in der Mainzer Straße unterwegs war. Der Unbekannte stand gegen 14.15 Uhr mit seinem Lkw an der Ampel auf der Linksabbiegerspur, um in die Donnersbergstraße abzubiegen. Rechts daneben auf der Geradeausspur wartete eine 60-jährige Frau mit ihrem Kia Tucson ebenfalls auf "Grün".

Vermutlich beim Abbiegen streifte der Sattelschlepper den Kia, so dass im hinteren Bereich der Fahrerseite der Kotflügel beschädigt wurde und der Heckstoßfänger aus der Halterung brach. Geschätzte Schadenshöhe: 2.500 Euro.

Der Lkw-Fahrer hatte offenbar nichts von der Kollision mitbekommen - er setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Kia-Fahrerin verständigte zwar zeitnah die Polizei, eine Suche nach dem rot-weißen Sattelschlepper blieb jedoch ohne Erfolg.

Hinweise auf das Fahrzeug, sein Kennzeichen oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 gern unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell