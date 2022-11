Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheinwerfer mutwillig demoliert

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus dem Landkreis am Mittwochmorgen in Kaiserslautern erlebt. Als die 59-Jährige am frühen Morgen in der Entersweilerstraße zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter die beiden Frontscheinwerfer des Mercedes demoliert haben.

Ob die beiden Leuchten eingeschlagen oder eingetreten wurden, ist noch unklar. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Da der Mercedes über Nacht in Höhe des Hauses Nummer 2 abgestellt war, kann die Tatzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.15 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise auf mögliche Täter, die in dieser Zeit beobachtet wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell