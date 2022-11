POL-PPWP: Unfallzeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Zwei Frauen sind am Donnerstag in der Fackelstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die beiden 17- und 30-Jährigen hielten sich gegen 16:29 Uhr in einem Modegeschäft auf. Während die 30-Jährige an der Kasse versuchte, den Verkäufer abzulenken, nahm sich die 17-Jährige eine Jacke und ging mit dieser nach draußen. Der Verkäufer bemerkte dies und hielt die beiden Frauen bis zum Eintreffen ...

mehr