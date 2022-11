Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Mails immer auf Echtheit prüfen! Keine Links anklicken!

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots)

Auf eine gefälschte E-Mail ist am Mittwoch eine 37-Jährige hereingefallen. Die Frau bot über eine Verkaufsplattform im Internet einen Kamin zum Kauf an. Mehrere hundert Euro wollte sie für den Ofen haben. Auf die Annonce hin meldete sich ein Interessent, der bereit war, die Summe zu bezahlen. Kurze Zeit später erhielt die 37-Jährige eine E-Mail, augenscheinlich von dem Kleinanzeigen-Portal. Um den Kaufpreis zu erhalten, sollte die Frau einen Link in der Nachricht anklicken. Der Aufforderung kam sie nach. Wie sich später allerdings herausstellte, war die 37-Jährige auf Betrüger hereingefallen. Anstatt der erwarteten Gutschrift des Kaufbetrags, wurde ihr Geld in gleicher Höhe vom Bankkonto abgebucht. Die 37-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

