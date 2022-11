Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Zwei Frauen sind am Donnerstag in der Fackelstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die beiden 17- und 30-Jährigen hielten sich gegen 16:29 Uhr in einem Modegeschäft auf. Während die 30-Jährige an der Kasse versuchte, den Verkäufer abzulenken, nahm sich die 17-Jährige eine Jacke und ging mit dieser nach draußen. Der Verkäufer bemerkte dies und hielt die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen kamen weitere Artikel aus zwei anderen Geschäften zum Vorschein. Diese wurden nach Rücksprache mit Mitarbeitern ebenfalls entwendet. Die beiden Langfinger können mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Hausverbote in den betroffenen Läden dürften ihnen ebenfalls sicher sein. |elz

