Polizei Münster

POL-MS: Leichenfund in Diesellock - Polizeiliche Ermittlungen aufgenommen

Münster (ots)

Nach einem Leichenfund in einer auf einem Abstellgleis am Industrieweg abgestellten, ausrangierten Diesellock am Sonntagmittag (13.11., 12:09 Uhr) hat die Polizei Münster die Ermittlungen aufgenommen. Vorsorglich ist eine Mordkommission im Einsatz.

Zeugen hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert, als sie starken Plastikgeruch aus dem Bereich des Rangierbahnhofs wahrnahmen. Aus bislang unklarer Ursache war die Lock in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr fanden die eingesetzten Kräfte eine verkohlte Leiche im Führerhaus. Die Ermittlungen zur Identität der Person und der Brandursache dauern an.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell