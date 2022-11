Polizei Braunschweig

POL-BS: Jugendliche randalieren in Hochhaus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Emsstraße,

09.11.2022, 23.43 Uhr

Eine Gruppe von Jugendlichen beging eine Vielzahl von Sachbeschädigungen. Ein Tatverdächtiger konnte gestellt werden.

In der Nacht auf Donnerstag informierte eine Braunschweigerin die Polizei. Sie hatte zuvor beobachtet, wie eine Gruppe von Jugendlichen mehrere Mülltonnen umgestoßen und dann in ein Hochhaus in der Emsstraße ging. Die Beamten erschienen vor Ort und stellten frische Beschädigungen an mehreren Notausgangsschildern und eine zerstörte Scheibe fest. Darüber hinaus war ein Fahrstuhl nicht mehr in Betrieb und es wurde der Schalter für den Rauchabzug beschädigt.

Im Gebäude konnten die Beamten einen 17-Jährigen antreffen, nachdem dieser über mehrere Etagen vor den Beamten geflüchtet war. Die anderen Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort.

Der Jugendliche war stark alkoholisiert und wurde auf der Dienststelle an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell