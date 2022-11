POL-BS: Mutter und Tochter begehen Ladendiebstahl

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Neckarstraße, 02.11.2022, 21.58 Uhr Zwei bewaffnete Männer haben einen Supermarkt überfallen und Bargeld erbeutet. Am Mittwochabend betraten zwei Männer einen Supermarkt in der Neckarstraße. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch wenigen Kunden in dem Geschäft. Die Männer waren mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Sie forderten den 26-jährigen Kassierer auf, sämtliches Bargeld aus der Kasse in einen Stoffbeutel zu legen. ...

