Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Rollerfahrer weicht Pkw aus und stürzt, Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Willich-Anrath (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ist in Anrath ein Elektro-Roller-Fahrer gestürzt, weil er einem Auto ausweichen musste. Dessen Fahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der 39-jährige Mann aus Willich war mit seinem Elektro-Roller auf dem Flöthweg in Anrath in Richtung Neersener Straße unterwegs. Ihm kam ein dunkler Kleinwagen entgegen. Auf dessen Straßenseite stand ein geparktes Auto. Für das geparkte Auto, das fahrende Auto und den Roller gleichzeitig war die Straße zu eng. Der Autofahrer wartete aber nicht verkehrsbedingt hinter dem geparkten Pkw, sondern zog durch, so dass der 39-Jährige ausweichen musste. Dabei geriet er an den Bordstein und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass sich Zeugen melden. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Kleinwagen machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (787)

