Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Wohnungseinbruch - Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Grefrath (ots)

Am 24.08.2022 hat es zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr einen Wohnungseinbruch auf ´In der Weide` in Grefrath gegeben. Die dort wohnende 57-Jährige stellte bei ihrer Rückkehr Hebelmarke an ihrer Haustüre fest. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus der Wohnung der Grefratherin. Falls Sie im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (785)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell