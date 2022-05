Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped-Fahrer schnitt die Kurve

Lauscha (ots)

Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr war ein Moped-Fahrer auf dem Bahnweg in Lauscha unterwegs. Dabei schnitt der 15-Jährige eine Linkskurve und stieß frontal mit einem Ford zusammen. Der Simson-Fahrer verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Sonneberg. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

