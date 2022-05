Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss mit PKW gefahren

Kospoda/Saalburg-Ebersdorf (ots)

Ein 31-Järhiger befuhr am Donnerstag gegen 20:00 Uhr mit seinem PKW den Landwirtschaftsweg zwischen Kospoda und Moderwitz, als ihn Polizeibeamte kontrollierten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,63 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test zeigte 0,78 Promille. Dies hatte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zur Folge. Donnerstagmorgen war ein 65-Jähriger mit seinem Skoda in Saalburg-Ebersdorf unterwegs, als er kontrolliert wurde. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Daraufhin erfolgte die Blutentnahme in der Rettungswache Bad Lobenstein. Der Fahrer kam jedoch im Anschluss aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus.

