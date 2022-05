Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: LKW-Fahrerhaus brennt aus, Brandursachenermittler vermutet fahrlässigen Umgang mit offenem Feuer

Heubisch/ Föritztal (ots)

Bereits am Montagmorgen kam es zum Brand eines LKW auf einem Firmengelände in Heubisch/ Föritztal. Nach einer Rauchentwicklung aus zunächst unklarer Ursache im vorderen Bereich des Fahrzeuges stand schließlich bei Eintreffen der Feuerwehr das gesammte Fahrerhaus in Vollbrand. Der im LKW befindliche, 45-jährige Fahrer konnte sich glücklicherweise retten. Dennoch trug er nicht unerhebliche Brandverletzungen davon und wird gegenwärtig in einer Spezialklinik behandelt. Am heutigen Vormittag dann nahm der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld das sichergestellte Fahrzeug in Augenschein und stellte in Anbetracht der vorgefundenen Spuren fest, dass es sich weder um einen technischen Defekt noch um ein Einwirken Dritter handelte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte der Fahrer fahrlässig mit offenen Feuer umgegangen sein, welches schließlich zum Brandausbruch führte. Die entsprechenden Ermittlungen im Zusammenhang mit der Fahrlässigen Brandstiftung werden geführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell