LPI-SLF: Zwei Mopeds stießen zusammen

Remptendorf (ots) - Unbekannte betraten vermutlich in der Nacht zum Dienstag das umzäunte Baustellengelände an der Kläranlage in der Schleizer Straße in Remptendorf und entwendeten eine unbekannte Menge an Kabel sowie 4 Schaltkästen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

