LPI-SLF: Tatverdächtiger nach Bezahlung mit Falschgeld ermittelt

Steinach (ots) - Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen E-Roller-Fahrer in der Straße "Tröbach" in Steinach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Am Fahrzeug befand sich außerdem kein Versicherungskennzeichen. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige.

