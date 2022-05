Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht durch Verkehrsunfall hohen Sachschaden

Rudolstadt (ots)

Am Montagnachmittag verursachte ein Fahrer durch einen Verkehrsunfall nicht unerheblichen Fremdschaden. Der 41-Jährige befuhr mit seinem PKW die Preilipper Straße von Unterpreilipp kommend in Richtung Breitscheidstraße. Etwa auf Höhe der Papierfabrik kam er aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Zaunsfelder, bis er schließlich im Verlauf eines Fangzaunes zum Stehen kam. Am unfallverursachenden PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, der Fremdschaden, u.a. am Zaun, wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet.

