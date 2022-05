LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung auf E-Roller

Neuhaus am Rennweg (ots) - Montagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich Unbekannte unerlaubt auf dem Sportgelände in der Apelsbergstraße in Neuhaus am Rennweg aufhielten, das Sicherheitsnetz eines Trampolins zerschnitten und vom gesperrten Kletterturm die Schutzbretter abmontierten. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei ...

mehr