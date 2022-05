Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Baustelle

Remptendorf (ots)

Unbekannte betraten vermutlich in der Nacht zum Dienstag das umzäunte Baustellengelände an der Kläranlage in der Schleizer Straße in Remptendorf und entwendeten eine unbekannte Menge an Kabel sowie 4 Schaltkästen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

