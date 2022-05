Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verhältnismäßig ruhiger Feiertag aus poliezilicher Sicht - bis auf einen Vorfall in Hohenwarte

Hohenwarte (ots)

Im Großen und Ganzen verlief der gestrige Feiertag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verhältnismäßig ruhig. Neben einigen Sachbeschädigungen, z.B. an Leitpfosten oder Verkehrseinrichtungen, gerieten auch mehrere kleine Gruppen aus Jugendlichen und Erwachsenen, mitunter der Alkoholbeeinflussung geschuldet, aneinander, doch kam es zu keinen schwerwiegenden Verletzungen oder herausragenden Einsatzanlässen. Lediglich in Hohenwarte, im Bereich des Parklplatzes der Staumauer, wurde ein Mann dahingehend verletzt, dass er eine ärztliche Behandlung benötigte: Zwei Männer gerieten nach einer verbalen Auseinandersetzung gestern Abend, kurz vor 22:00 Uhr, dermaßen in Streit, dass der zwischenzeitlich 39-jährige Beschuldigte auf sein Gegenüber, einen 42-Jährigen, mit Fäusten einschlug und den Verletzten am Boden liegend zusätzlich mit Tritten angriff. Der Verletzte wurde anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte am frühen Freitagmorgen auf Weisung der Staatsanwaltschaft von der Dienststelle entlassen - gegen ihn wird u.a. aufgrund des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell