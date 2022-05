Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Pößneck (ots)

Am Donnerstag gegen 22:00 Uhr behinderten ein 20-Jähriger sowie dessen 21-jähriger Begleiter aus bisher unbekannter Ursache die Arbeit der Besatzung eines Rettungswagens in der Heiligengasse in Pößneck, zusätzlich hagelt es Beschimpfungen. Als die informierten Beamten eintrafen, beleidigten die beiden auch die Polizisten und traten gegen den Streifenwagen. Gegen die Identitätsfeststellung wehrten sie sich und griffen die Polizeibeamten tätlich an. Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein. Der 20-Jährige kam zur Spülung der Augen kurzzeitig ins Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte bei ihm 1,0 Promille. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

