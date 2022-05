Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW landete in der Schwarza

Mellenbach-Glasbach (ots)

Bereits am Mittwoch gegen 21:50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW die Mühlwiese (Sackgasse) in Richtung Blumenau in Mellenbach-Glasbach. Auf Höhe des Gemeindezentrums verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Absperrgeländer und fuhr einen ca. 3 Meter tiefen Abhang hinunter. Im Bachlauf der Schwarza endete die Fahrt. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Verursacher stand unter der Einwirkung von Alkohol. Der Alkomat zeigte 1,11 Promille. Im Krankenhaus Neuhaus erfolgte die Blutentnahme. Der PKW musste abgeschleppt werden. Mehrere Feuerwehren der benachbarten Orte kamen zusätzlich zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell