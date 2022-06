Polizei Köln

POL-K: 220614-K-1-Unbekannter raubt Seniorin (81) Halskette - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein 1,70 bis 1,80 Meter großer und schlanker Verdächtiger hat am Montagnachmittag (13. Juni) in Köln-Ossendorf einer Seniorin (81) eine Halskette geraubt. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Unbekannte der 81-Jährigen in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzung Frohnhofstraße/ Iltisstraße gefolgt, hatte sie von hinten angegriffen und ihr die Goldkette abgerissen. Anschließend war er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen derzeit, ob der Angreifer die Kölnerin möglicherweise bereits beim Einkaufen in dem gegenübergelegenen Supermarkt beobachtet hatte. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen sowie zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (nv/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell