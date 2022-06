Polizei Köln

POL-K: 220613-3-K Mutmaßliches Motorradrennen mit gestohlener Vespa - Motorradfahrer schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem illegalen Motorradrennen mit einem Piaggio-Fahrer auf dem Agippinaufer in der Neustadt-Süd hat sich in der Nacht zu Montag (13. Juni) ein 22 Jahre alter Mann beim Sturz mit seiner Yamaha schwer verletzt. Neben dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wird dem 22-Jährigen vorgeworfen, dass er auf der nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Yamaha zudem mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Einsatzkräfte stellten das Motorrad noch am Unfallort sicher.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 22-Jährige gegen 1 Uhr nahe der Südbrücke beim Überholen eines unbeteiligten BMW die Kontrolle über seine Yamaha verloren haben. Der aus Köln stammende Fahrer prallte daraufhin gegen eine Bordsteinkante und rutschte gegen den parallel in Richtung Bayenthal fahrenden BMW. Unmittelbar nach dem Sturz entfernte sich der zweite beteiligte Fahrer auf einer Vespa, die ersten Ermittlungen nach bereits am Samstag (11. Juni) in der Kölner Altstadt als gestohlen gemeldet worden war.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Piaggio-Fahrer sowie zum Diebstahl des Rollers dauern derzeit noch an.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrers und/oder den Verbleib der Vespa geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.(al/de)

