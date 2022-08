Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Brempt: Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Niederkrüchten-Brempt (ots)

Am Mittwoch gegen 13.00 Uhr fuhr eine 71-jährige Niederkrüchtenerin mit ihrem Pedelec auf dem Gützenrather Bruch von Brempt in Richtung Mühlrather Mühle. Als sie auf den Schotterparkplatz abbog, rutsche sie auf den Steinen mit dem Vorderrad weg und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Unfälle solcher Art können verhindert werden. Regelmäßig kommt es vor, dass scheinbar einfache Lenk-oder Bremsvorgänge zu einem Unfall führen. Deswegen unser Appell an alle, die ein E-Bike besitzen oder sich eins anschaffen möchten: Machen Sie sich mit Ihrem neuen Gefährt vertraut. Denn nicht nur schnelles, sondern auch langsames Fahren will geübt sein. Unterschätzen Sie nicht die Schubkraft des Motors. Üben Sie das Bremsen und das Absteigen. Grundsätzlich gilt: Achten Sie als Radfahrer und Radfahrerin auch auf die Beschaffenheit der Wege. Wechselt der Untergrund? Gibt es Gefahren durch Wurzeln oder Löcher? Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an, insbesondere, wenn Sie abbiegen oder eine Kurve fahren. Fahren Sie stets mit der gebotenen Sorgfalt und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. /wg (786)

