Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Viersen (ots)

Ein 32-jähriger Deutscher aus Viersen steht im Verdacht, in einem Supermarkt Pfandbons entwendet zu haben. Am Dienstag gegen 20.40 Uhr sah ein Mitarbeiter eines Supermarkts auf Bildern einer Überwachungskamera, dass der 32-Jährige im Pfandraum stand und aus dem Briefkasten, in den die Kunden Pfandbons einwerfen, die sie spenden wollen, Bons herausfischte. Nachdem er und ein anderer Mitarbeiter des Unternehmens den Mann darauf ansprachen, reagierte dieser zunächst scheinbar kooperativ und händigte zwei Bons aus. Dann versuchte er zu flüchten und schlug, als er festgehalten wurde, nach den beiden Filial-Mitarbeitern. Später beleidigte er noch einen der hinzugerufenen Polizeibeamten. Außerdem wurde bei ihm eine geringe Menge Cannabis gefunden. Weil er sich auch in Anwesenheit der Beamten nicht beruhigen wollte, durfte er den Rest des Tages im Gewahrsam der Polizeiwache Viersen verbringen. /hei (783)

