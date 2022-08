Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall beim Überholen - Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 08.45 Uhr fuhr ein 59-jähriger Radfahrer aus Tönisvorst auf der Straße St. Peter in Richtung Hüserheide. Vor sich sah er einen Mann (71 Jahre) und eine Frau (64 Jahre), die in gleicher Richtung joggten. Offenbar entschloss sich der Tönisvorster, an dem Paar rechts vorbeizufahren. Die Jogger wiederum bemerkten den Radfahrer, wollten diesem Platz machen und orientierten sich ebenfalls zur rechten Seite. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei wurde er verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (780)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell