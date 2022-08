Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einsatzteam stellte Einbrecher

Viersen-Dülken (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag kam es auf der Markusstraße in Dülken zu einem Einbruch. Eine Zeugin beobachtete gegen 17.00 Uhr einen Mann, der in ein Gartenhaus eingebrochen war und informierte die Polizei. Ein Streifenteam stellte den Mann in Tatortnähe. Dabei handelt es sich um einen hinreichend bekannten 35-jährigen Nettetaler. Bei sich hatte er ein Fahrrad, welches ebenfalls gestohlen war. Das Team nahm den Mann vorläufig fest, ließ ihm eine Blutprobe entnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige wieder entlassen. /wg (777)

